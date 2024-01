Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 63,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 63,74 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,46 EUR nach. Bei 64,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.360 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 67,70 EUR. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.01.2023 bei 46,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 26,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,01 EUR.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie verdient. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus