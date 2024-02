Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.769 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 69,20 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 35,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 71,34 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

