Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,46 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 68,46 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,56 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 68,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.677 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 36,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

