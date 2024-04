Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 69,65 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 69,65 EUR ab. Bei 69,55 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,40 EUR. Bisher wurden heute 47.257 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,88 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 132,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 115,20 EUR umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Was Analysten von der Scout24-Aktie erwarten

Scout24-Aktie etwas stärker: Scout24 erhöht Dividende sichtlich

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen