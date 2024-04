Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag gesucht

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 70,70 EUR zu.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 70,70 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 70,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.265 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 70,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2023 bei 53,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 32,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 132,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 115,20 EUR umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

