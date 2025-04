Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 97,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 97,85 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 96,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,80 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.521 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 64,45 EUR fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,13 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,95 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Scout24-Aktie.

