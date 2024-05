Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 70,35 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 70,35 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,05 EUR. Zuletzt wechselten 47.137 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 24,26 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 75,69 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

