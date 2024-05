Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kursplus

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 70,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:51 Uhr 1,8 Prozent. Bei 72,90 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.366 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,90 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,62 Prozent wieder erreichen. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 32,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,17 EUR an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Scout24 von vor 3 Jahren rentiert?

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus