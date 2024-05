Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Donnerstagvormittag stark

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 72,70 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 5,2 Prozent im Plus bei 72,70 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.623 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Scout24 von vor 3 Jahren rentiert?

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus