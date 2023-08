Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Mittwochmittag

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 59,08 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 59,08 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 58,90 EUR. Bei 59,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.599 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 61,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,94 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,33 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,90 EUR umgesetzt, gegenüber 107,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

