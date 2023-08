Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 58,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 58,86 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,70 EUR aus. Mit einem Wert von 59,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.943 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 65,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 107,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment abgeworfen

So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Juli 2023 ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Scout24-Investment verloren