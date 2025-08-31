Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 108,80 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 108,80 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,70 EUR nach. Bei 110,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8.632 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,87 Prozent hinzugewinnen. Am 31.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 58,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

