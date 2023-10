Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 65,90 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 65,90 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 66,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 916 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 66,96 EUR erreichte der Titel am 25.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,02 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 109,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

