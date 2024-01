Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 62,70 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 62,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 62,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.073 Scout24-Aktien.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,97 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 46,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,01 EUR aus.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

