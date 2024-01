Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 63,08 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 63,08 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 62,52 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,42 EUR. Bisher wurden heute 22.834 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 67,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). 7,32 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 46,89 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,67 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 70,01 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

