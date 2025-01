Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,00 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 86,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 85,65 EUR. Mit einem Wert von 86,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 11.267 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 90,60 EUR markierte der Titel am 09.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,74 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

