Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kursabschlägen

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Knorr-Bremse: Nach Jefferies-Empfehlung gut aufgestellt. Fresenius: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden. L'Oréal: Verkauf von Sanofi-Aktien an Pharmakonzern. Hapag-Lloyd und Maersk schmieden Allianz für geteilte Laderäume. BVB: Kehl stellt Zugänge in Aussicht. UniCredit hält auch kleinen Anteil an Generali. US-Behörden genehmigen Roche-Test zur Brustkrebsdiagnose. S&P bestätigt AAA-Rating für Deutschland. ZEEKR mit Auslieferungszahlen für Januar.