Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 70,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 70,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 70,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.834 Scout24-Aktien.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 70,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 07.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,88 EUR an.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Scout24-Aktie.

