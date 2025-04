Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Scout24 im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 97,60 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 97,60 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 97,75 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 96,50 EUR. Bei 96,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.459 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,97 Prozent.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 94,95 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Am 30.04.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,26 EUR je Aktie belaufen.

