Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 96,90 EUR nach.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 96,90 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 96,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.337 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR ab. Mit Abgaben von 33,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,47 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,95 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

