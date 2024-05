Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 69,80 EUR.

Mit einem Wert von 69,80 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 70,30 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 69,30 EUR. Bei 69,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 29.554 Aktien.

Bei 72,90 EUR erreichte der Titel am 02.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 4,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 76,48 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Scout24-Aktie.

