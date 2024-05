Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 69,75 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 69,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 70,10 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 69,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.666 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,26 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,83 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie profitiert von Rekord-Kundenzahl

Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein