Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 56,96 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 56,96 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 56,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.238 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,08 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

