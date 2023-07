Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 57,20 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 57,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 56,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.755 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 61,54 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 19,37 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,08 EUR an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,90 EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

