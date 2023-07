Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Montagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 58,36 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 58,36 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 58,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.578 Scout24-Aktien.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,54 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 66,08 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 121,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 107,90 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im Juni mehrheitlich zum Kauf

Scout24-Aktie sinkt: Scout 24 kauft Sprengnetter auf

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Scout24-Aktie