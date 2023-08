Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 58,02 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 57,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 14.630 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Mit Abgaben von 20,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 65,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 04.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Scout24-Aktie.

