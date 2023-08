Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 58,04 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 58,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 57,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.236 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 61,54 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Mit einem Kursverlust von 20,54 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,33 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,90 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment abgeworfen

So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Juli 2023 ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Scout24-Investment verloren