Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 107,80 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 107,80 EUR. Bei 108,30 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 107,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.444 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 12,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 36,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

