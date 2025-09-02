Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 107,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 107,80 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,30 EUR zu. Bei 107,80 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.755 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 12,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?