Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 64,46 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 64,46 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 64,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.088 Stück.

Am 25.09.2023 markierte das Papier bei 66,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 28,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,02 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,96 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 109,70 EUR eingefahren.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

