Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 59,28 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 59,28 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 58,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,12 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 30.417 Aktien.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,16 Prozent. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,70 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

