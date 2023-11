Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag schwächer

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 58,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 58,48 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 58,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.221 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 14,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Mit Abgaben von 21,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,79 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie verdient. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,44 EUR je Scout24-Aktie.

