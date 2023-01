Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Scout24 48,07 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 47,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.807 Scout24-Aktien.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 63,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 03.11.2022. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 114,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,50 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 1,75 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24