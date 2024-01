Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 63,36 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 63,36 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 63,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.504 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 67,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 47,31 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 33,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,01 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

