Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag fester

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 63,26 EUR. Bei 63,26 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 911 Stück.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 67,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,21 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,01 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

