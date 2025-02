Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 94,00 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,00 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 93,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.665 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2025 markierte das Papier bei 94,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 52,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Am 03.03.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

