Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 94,10 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 94,10 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 94,10 EUR. Mit einem Wert von 94,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 525 Scout24-Aktien.

Bei 94,65 EUR markierte der Titel am 03.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,58 Prozent niedriger. Am 09.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,37 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 86,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

