Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 68,34 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 68,34 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 68,60 EUR. Bei 67,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 17.744 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.03.2023 bei 51,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,79 EUR.

Am 28.02.2024 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

