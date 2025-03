Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,90 EUR an der Tafel.

Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 101,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 102,20 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 101,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.720 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,20 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,29 Prozent. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 36,75 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

