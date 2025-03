Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 102,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 102,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 102,10 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 101,10 EUR ein. Bei 101,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.581 Stück.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 0,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,81 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,81 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

