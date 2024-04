Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittag ab

Scout24 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,60 EUR ab.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 70,60 EUR ein. Mit einem Wert von 70,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19.700 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 07.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 24,65 Prozent sinken.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 28.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 115,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

