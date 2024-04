Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 71,10 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 71,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,85 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.578 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,88 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 28.02.2024 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,50 EUR im Vergleich zu 115,20 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Was Analysten von der Scout24-Aktie erwarten

Scout24-Aktie etwas stärker: Scout24 erhöht Dividende sichtlich