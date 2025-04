Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 98,60 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 98,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 98,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 98,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134 Scout24-Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,06 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Scout24.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

