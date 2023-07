Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 57,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 57,00 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,40 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 56,86 EUR. Bei 57,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.445 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Mit Abgaben von 19,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 66,08 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

