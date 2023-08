Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 57,78 EUR. Bei 58,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 722 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 6,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 25,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,33 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 121,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,90 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

