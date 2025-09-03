Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 110,00 EUR zu.

Das Papier von Scout24 legte um 15:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 110,00 EUR. Bei 110,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 108,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.412 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 10,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,55 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient