Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 110,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Scout24 legte um 15:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 110,00 EUR. Bei 110,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 108,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.412 Scout24-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 10,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,55 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.
Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial
MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Scout24
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Scout24 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen