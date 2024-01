Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 63,58 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 63,58 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,96 EUR aus. Bei 62,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.541 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 67,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 06.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

