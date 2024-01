Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,04 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 64,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 64,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 62,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.394 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 47,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 26,12 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 70,01 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

