Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 66,82 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 66,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 66,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.777 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

