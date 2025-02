Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 94,25 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 94,25 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 94,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.318 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 52,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

